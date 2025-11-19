‘미국발 한파’…코스피, 상승 출발 후 하락 전환
코스피가 19일 상승 출발한 직후 곧바로 하락 전환했다.
이날 오전 9시 7분 현재 코스피는 전장보다 30.16포인트(0.76%) 내린 3923.46을 보이고 있다.
지수는 13.02포인트(0.33%) 오른 3966.64로 출발했지만 곧바로 상승분을 반납하고 하락세로 돌아섰다.
코스피와 코스닥이 전날 각각 3.32%, 2.66% 급락한 데 따른 반발매수세가 유입됐지만 ‘AI 버블’ 논란이 계속되고 있기 때문인 것으로 보인다.
간밤 미국 증시는 AI 관련주 약세 흐름 속에 하락 마감했다.
다우존스30산업평균지수는 1.07% 내렸고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.83%와 1.21% 밀린 채 거래를 마감했다.
같은 시각 코스닥 지수 역시 전장보다 5.99포인트(0.68%) 내린 872.71을 보이고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
