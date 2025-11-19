고창서 흉기 지니고 지인 찾아간 80대…현행범 체포
전북 고창에서 지인에게 불만을 토로하며 흉기를 소지하고 있던 80대 남성이 경찰에 현행범으로 체포됐다.
고창경찰서는 특수협박 혐의로 A씨(85)를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 19일 밝혔다.
A씨는 전날 오전 10시쯤 고창의 한 옷가게에서 주인 B씨(79·여)를 향해 불만을 토로하며 흉기를 소지한 채 찾아간 혐의를 받는다.
A씨는 최근 함께 살던 동거녀 C씨가 거주지를 옮기자, 평소 B씨가 자신에 대해 험담을 했다고 의심해 가게를 찾은 것으로 파악됐다.
현장에서 가게 주인이 A씨의 점퍼 속 흉기를 발견해 신고했고, 출동한 경찰이 A씨를 체포했다.
경찰은 A씨가 실제로 흉기를 꺼내 직접적인 위해를 가하진 않았지만 흉기를 지닌 상태에서 감정을 드러낸 점 등을 고려하면 범죄 혐의가 성립한다고 보고 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
