론스타 측 “배상금 0원 판정 실망…새 소송 제기 검토”

정성호 법무부 장관이 18일 정부서울청사에서 '론스타 국제투자분쟁(ISDS) 취소 신청'과 관련해 긴급 브리핑하고 있다. 연합뉴스

기존 중재판정부의 승소 판정을 취소한 것을 두고

추가 법적 대응을 검토하겠다고 밝혔다.