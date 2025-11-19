김동연, 동북부 공공병원 신속 설립 의지 강한 이유 ‘있다’

에서 “달달버스를 타고 두 번째, 세 번째로 간 곳이 바로 양주와 남양주”라며 이같이 밝혔다.

김 지사는 “현장에서 예타면제와 관련된 얘기가 많이 나왔는데 경험에 비춰 공공의료원의 예타 통과가 쉽지 않다”며 “하지만 공공의료원이야말로 국방이나 치안, 소방과 같은 공공재이기 때문에 예타와 같은 비용과 편익 문제로 볼 수 없다는 생각”이라고 말했다.