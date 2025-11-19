찬성 427, 반대 1…美 하원, 엡스타인 자료 공개 압도적 가결

민주당뿐 아니라 공화당도 찬성 몰표

트럼프, 공화당 장악력 균열 첫 신호

트럼프 “엡스타인 이슈는 민주당 사기”

미국 민주 공화 양당에서 성범죄자 제프리 엡스타인 파일 공개를 요구해온 의원들이 18일(현지시간) 워싱턴 연방 의회 의사당 앞에서 엡스파인 피해자들과 함께 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스

트럼프는 이날도 엡스타인과 본인은 무관하다는 입장을 밝혔다. 그는 백악관에서 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자와 양자 회담을 하던 중 취재진으로부터 관련 질문을 받고 “나는 엡스타인과 아무 관계가 없다”고 말했다. 트

난 그가 역겨운 변태라고 생각해 오래 전에 내 클럽에서 쫓아냈고 결국 내 판단이 맞았던 셈”이라며 “엡스타인 이슈는 민주당의 사기”라고 했다.