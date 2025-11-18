가평군, 영상미디어·워케이션 센터 동시 개관

개관식은 영상미디어센터 1층에서 진행됐으며, 서태원 가평군수와 양재성·최원중 군의원, 유관기관 관계자, 주요 관광지 대표 등이 참석해 센터 개관을 축하했다.

경기 가평군이 영상미디어와 워케이션산업 기반을 끌어올리는 두 개의 핵심 인프라를 동시에 개관하며 지역 발전의 새 전환점을 맞았다.가평군은 18일 ‘가평군 영상미디어센터’와 ‘자라섬 워케이션센터’ 개관식을 열고 미래형 콘텐츠 산업과 원격근무 문화의 중심지로 도약할 기반을 마련했다.새롭게 문을 연 가평군 영상미디어센터는 확장현실(XR) 스튜디오, 유튜브 스튜디오, 1인 미디어실, 편집실, 미디어 교육실 등 전문 장비를 갖춘 지역 최초의 본격 영상창작 공간이다.초보자부터 전문가까지 폭넓게 이용할 수 있도록 장비 대여와 체계적인 교육 프로그램을 운영해 청소년·청년·시니어 등 지역 주민의 창작 활동을 적극 지원한다.자라섬 워케이션센터는 가평의 새로운 산업 지형도를 그리는 핵심 공간으로 자리 잡을 전망이다.자라섬 워케이션센터는 행정안전부 ‘고향올래(GO鄕ALL來)’ 워케이션 분야 선정으로 확보한 특별교부세 5억원 등 총 10억원의 사업비가 투입됐다.건물 2층에 위치한 워케이션센터는 488㎡ 규모에 1인 업무공간, 회의실, 폰부스, 휴게시설 등을 갖춰 원격 근무와 휴식을 결합한 새로운 근무 문화를 가평에 도입했다.가평군은 이번 워케이션센터 개관을 계기로 타지역 직장인과 기업이 가평을 업무 거점으로 활용할 수 있도록 자라섬 캠핑장과 연계한 워케이션 관광상품 개발, 숙박지원금 지급, 이용자 할인 혜택 등 체류형 프로그램을 강화할 계획이다.서태원 군수는 “영상미디어센터와 워케이션센터의 개관은 가평이 영상미디어와 워케이션 분야 모두에서 새로운 지평을 여는 출발점이 될 것”이라며 “지역의 새로운 창작 생태계와 체류형 관광산업을 구축할 수 있도록 군 차원에서 적극 지원하겠다”고 말했다.가평=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지