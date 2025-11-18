2025 LCK AS 하반기 아카데미 리그, T1 아카데미 루키즈 우승
한국e스포츠협회는 2025 LCK 아카데미 시리즈(LCK AS) 하반기 아카데미 리그가 T1 e스포츠 아카데미 루키즈의 우승으로 막을 내렸다고 18일 밝혔다.
T1 아카데미 루키즈가 상반기 아카데미 리그 준우승에 이어 하반기 아카데미 리그에서 최종 우승을 차지했다. 디플러스 기아 유스가 준우승을 기록했으며, 디엔 프릭스 아카데미가 3위에 올랐다. 이어 한화생명 아카데미, OK저축은행 브리온 아카데미, 농심 아카데미 순으로 대회를 마무리했다.
2025 LCK AS 하반기 아카데미 리그 결승전은 풀리그 1위 T1 아카데미 루키즈가 3위 디플러스 기아 유스를 세트 스코어 3대 0으로 완파하며 마무리됐다.
T1 아카데미 루키즈 주장이자 정글러 ‘페인터’ 김은후는 “솔로 랭크에서 연습을 많이 해 자신감이 있었고 그 덕분에 어려운 경기에서도 좋은 결과를 얻을 수 있었다. 3군 경기임에도 많은 관심을 보내주셔서 감사드리며 내년에도 모든 선수들이 각자의 자리에서 최선을 다하는 모습 보여드리겠다”고 우승 소감을 전했다.
우승팀인 T1 아카데미 루키즈에는 트로피와 상금 800만원이 수여됐으며 준우승팀 디플러스 기아유스와 3위 디엔 프릭스 아카데미에는 각각 300만원과 200만원의 상금이 지급됐다.
LCK AS는 라이엇 게임즈가 주최하고, 라이엇 게임즈와 한국e스포츠협회가 공동 주관하며, 나이스게임TV가 방송 제작, 우리은행이 후원사로 참여했다.
