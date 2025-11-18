론스타에 ‘2800억 지급’ 판정 취소 신청 19일 새벽 선고
2022년 8월 국제투자분쟁 ISDS 판정
2023년 양측 모두 취소 신청
한국 정부가 미국계 사모펀드 론스타와의 외환은행 매각 관련 국제투자분쟁(ISDS) 중재판정에 불복해 제기한 취소신청 결과가 19일 나온다. 정부가 취소신청을 제기한 지 2년 만이다.
법무부는 “론스타 ISDS 취소 절차를 심리하는 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 취소위원회가 정부와 론스타 양측의 취소 신청에 대한 결정을 18일(미국 동부시 기준) 선고할 예정이라고 알려왔다”고 18일 밝혔다.
한국 시간으로 19일 새벽에 선고가 나올 것으로 보인다.
앞서 론스타는 2012년 한국 정부가 외환은행 매각 과정에서 금융위원회의 승인 지연 등으로 손해를 봤다며 정부에 46억8000만 달러의 손해배상을 청구했다.
ICSID는 2022년 8월 론스타가 한국 정부에 청구한 손해배상금의 4.6％에 해당하는 2억1650만달러(약 2800억원, 환율 1300원 기준)를 지급하라고 판정했다.
이후 중재판정부는 배상금이 잘못 계산됐다는 한국 정부의 정정신청을 받아들여 배상금은 2억1601만 8682달러로 정정됐고 한국 정부가 물어야 할 배상금은 6억원 가량 감액됐다.
이후 론스타 측은 배상 금액이 충분치 않다며 지난 2023년 7월 판정 취소 신청을 제기했다.
한국 정부도 중재판정부의 월권, 절차 규칙의 심각한 위반을 이유로 같은 해 8월 판정 취소와 함께 집행정지 신청을 냈다.
법무부 관계자는 “관계부처 합동 국제투자분쟁대응단 체계를 통해 사건이 시작된 2012년경부터 현재까지 최선을 다해 론스타 ISDS 사건에 대응해 왔다”며 “선고 결과가 나오면 면밀히 분석 후 보도자료 등을 통해 신속하게 알릴 예정”이라고 말했다.
