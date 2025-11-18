인천 대인고 폭발물 설치 협박 10대 검거…경찰도 조롱

국민일보DB

A군은 지난달 13일부터 21일까지 자신이 재학 중인 인천시 서구 대인고등학교에 폭발물을 설치한다거나 설치했다는 내용의 글을 7차례에 걸쳐 119 안전신고센터에 올린 혐의를 받고 있다.

소방청의 경우는 119안전신고센터로 신고할 때 본인 인증을 하도록 인증 체계를 개선했다.