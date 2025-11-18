이준석 개혁신당 의원 보좌진, 성 비위 의혹으로 송치
이준석 개혁신당 의원실 소속 보좌진이 성 비위 의혹으로 검찰에 넘겨졌다.
18일 법조계와 정치권에 따르면 서울 영등포경찰서는 지난달 성 비위 의혹을 받는 이 의원실 소속 비서관 A씨를 서울남부지검에 불구속 송치했다.
이 의원실은 A씨를 5급에서 9급으로 강등하고 국회사무처에 직권면직을 요청했으나 A씨는 아직 비서관직을 유지 중이다.
형사사건으로 구속수사를 받거나 중징계 처분을 받은 경우를 제외하면 국회의원 보좌진을 면직할 때 30일 전에 통보하도록 규정하기 때문이다.
A씨는 이달 초 학업을 이유로 사의를 표명했다.
이 의원실은 후임자를 선발한 뒤 전날 관련 서류를 국회에 제출하다가 “A씨가 검찰에 송치됐기 때문에 의원면직이 어렵다”는 설명을 들었다.
이 의원실 관계자는 “국회 감사관실로부터 진행 중인 사건이라 내용을 알려줄 수 없다는 답변을 받았다”면서 “A씨가 의원면직을 요청하지 않았다면 송치 사실을 알 수 없었을 것”이라고 설명했다.
A씨는 의원실 측 한 여성과 시비가 붙었을 뿐 억울하다는 취지로 해명한 것으로 전해졌다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
