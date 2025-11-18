엔비디아 “‘토크노믹스’ 시대 온다…AI 팩토리 성장 동력”

18일 서울 강남구 코엑스 엔비디아 AI 데이 서울이 진행되고 있다. 연합뉴스

마크 해밀턴 엔비디아 부사장은 이날 강연에서 “전 세계에서 수십조 규모의 AI 지출이 이뤄지고 있다. 역사적으로 조 단위 규모의 지출은 흔한 일이 아니다”라며 “이는 AI가 전통적 IT 산업뿐 아니라 생성형 컴퓨팅으로 모든 사람들의 역량을 끌어올릴 수 있기 때문에 가능한 것”이라고 말했다.