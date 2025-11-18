“도넛·커피와 함께하는 휴식”… HD현대오일뱅크·케미칼 경영진, 정기보수현장 방문
HD현대오일뱅크와 HD현대케미칼 주요 경영진이 정기보수현장을 직접 방문했다.
17일 HD현대오일뱅크에 따르면 송명준, 정임주 HD현대오일뱅크 대표, 조남수 HD현대케미칼 대표는 지난 14일 HD현대케미칼 대산 공장을 찾았다. 이들은 중질유 기반 석유화학 설비인 HPC 정기보수 작업을 살피고 직원들을 만나 철저한 안전관리를 당부했다.
이들은 직접 마련한 도넛과 커피 등 간식을 직원들에게 전달하기도 했다. 커피트럭 위에는 ‘여러분의 안전한 작업을 기원합니다’라는 현수막이 내걸리기도 했다. 1700여 명의 임직원과 협력사 직원들은 도넛과 커피를 즐기며 휴식을 취했다.
송 대표를 비롯한 주요 경영진들은 임직원과의 소통을 강화하고 있다. 송 대표는 지난 7월 대산과 글로벌연구개발센터(GRC) 임직원 1000여 명을 대상으로 타운홀 미팅을 열고, 회사의 중장기 방향성과 비전에 대한 의견을 공유하는 시간을 갖기도 했다.
현장 임직원 사기 진작을 위한 다양한 행사도 꾸준히 이어지고 있다. HD현대오일뱅크와 HD현대케미칼은 매년 직원들의 취향을 반영한 ‘이색 간식’ 행사, ‘가을맞이 사택 일일 주점’ 등을 진행하고 있다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사