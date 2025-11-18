횡성군, 친환경에너지복합타운 조성 본격화
강원도 횡성군이 18일 공근면 초원리에서 친환경에너지복합타운 조성사업 기공식을 열고 본격적인 사업 추진에 들어갔다.
2029년 준공을 목표로 694억원이 투입되는 복합타운은 유기성 폐자원의 에너지화, 폐비닐의 자원순환, 복지 증진 등 핵심 가치를 동시에 실현하는 전국 최고 수준의 혁신형 환경·복지 융합 모델이다.
사업의 핵심은 환경 오염을 차단하면서 에너지를 생산하는 이원화 자원순환 시스템에 있다.
통합 바이오가스화시설은 가축분뇨, 음식물류, 하수찌꺼기 등 하루 120t의 유기성 폐자원을 친환경적으로 처리하며, 이 과정에서 생산되는 바이오가스는 지역 에너지 자립에 이바지한다.
공공 열분해 시설은 처리에 어려움이 많은 폐비닐을 하루 20t 열분해 방식으로 처리해 유류를 회수, 순환경제를 실현한다.
횡성군은 이 두 시설에서 생산된 에너지를 활용해 주민 복지를 증진하는 친환경에너지타운을 함께 조성할 계획이다.
공근면 초원리 일원에 조성되는 에너지타운은 폐열을 활용한 치유센터, 아열대식물관, 쉼터(카페) 등을 포함하며, 환경기반시설이 지역 복지와 문화의 거점으로 자리 잡는 모범 사례가 될 것으로 전망된다.
김명기 횡성군수는 “친환경에너지복합타운은 횡성의 환경과 미래 경제를 동시에 책임질 핵심 성장 동력”이라며 “완공 시까지 안전 시공과 군민 소통을 최우선으로 전국 최고의 환경·복지 선순환 모델을 완성하겠다”고 말했다.
