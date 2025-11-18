아리아나 그란데 덮친 20대 남성…싱가포르서 징역형

영화 시사회서 바리케이드 뛰어넘어 돌진

아리아나 그란데. AP연합뉴스

영상에는 그란데와 공동 주연 신시아 에리보가 팬들과 인사를 나누던 중 한 남성이 바리케이드를 뛰어넘어 그란데에게 돌진하는 장면이 담겼다. 이 남성은 그란데의 목에 팔을 두르고 끌어안은 채 펄쩍펄쩍 뛰었고, 그란데는 깜짝 놀라며 잠시 휘청거렸다. 옆에 있던 에리보가 황급히 남성을 떼어내려 애쓴 데 이어 경호원들이 달려와 그를 제지했다.

존슨 웬(가운데 흰 옷). AFP연합뉴스