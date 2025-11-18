[속보] 中 “日, 잘못된 발언 철회하고 명확한 설명 내놔야”
류진쑹 중국 외교부 아시아 국장이 방중한 가나이 마사아키 일본 외무성 아시아대양주 국장에게 다카이치 사나에 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언을 즉각 철회해야 한다고 요구했다.
마오닝 중국 외교부 대변인은 18일 정례 브리핑을 통해 양측 인사가 이날 베이징에서 회담을 진행했다고 밝혔다.
이어 류 국장이 가나이 국장에게 다카이치 총리 대중국 부적절 발언과 관련해 다시 한번 엄정하게 항의했다고 전했다.
류 국장은 이 자리에서 “다카이치 총리의 발언이 국제법과 국제관계 기본 원칙을 심각하게 위반하고, 전후 국제 질서를 훼손하며, ‘하나의 중국’ 원칙과 중·일 4개 정치문서 정신을 심각하게 위배해 중·일 관계 정치적 기반을 근본적으로 훼손했다”고 비판했다.
그러면서 “이런 발언 성격과 영향은 극히 악질적이며, 중국 국민 공분과 규탄을 불러일으켰다”고 강조했다.
류 국장은 잘못된 발언을 즉각 철회하고, 대중 문제에서 문제를 일으키는 행위를 중단하며, 실제 행동으로 잘못을 바로잡아 중·일 관계의 정치적 기반을 지킬 것을 엄중히 촉구했다고 마오닝 대변인은 설명했다.
다카이치 총리가 지난 7일 중의원에서 ‘무력이 동반된 대만 유사시’를 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 ‘존립위기 사태’로 볼 수 있다고 밝히면서 중·일 양국은 연일 충돌하고 있다.
쉐젠 오사카 주재 중국 총영사가 다음 날인 8일 엑스에 ‘더러운 목을 벨 수밖에 없다’는 극단적인 발언을 올리는 등 중국은 거친 발언을 쏟아내며 반발하고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
