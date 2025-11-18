전북교육청, 2026 수능 국영수 더 어려웠다…표준점수 만점↑

수시 대학별 고사 등 적극 응시 권장

정시 지원 입시설명회 등 12월 진행

전북특별자치도교육청 전경. 전북교육청 제공

이문성 전북교육청 진로진학담당 장학관은 “수능 성적이 나오기 전까지 수시 대학별 고사를 적극 응시하고, 정시 이월 인원 증가 가능성을 고려해 지원전략을 신중히 세워야 한다”고 조언했다.

12월 22일부터 전주 진로진학센터와 도내 교육지원청에서 정시 대비 대면 진학 상담을 운영할 예정이다.