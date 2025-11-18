시사 전체기사

오세훈, 세운4구역 예상도 공개 “숨 막히게 할 경관 아냐”…한강버스 지적엔 “6개월만 시간 달라”

입력:2025-11-18 16:00
수정:2025-11-18 16:02
오세훈 서울시장으 18일 제333회 서울시의회 정례회 시정질문에서 공개한 세운4구역 재개발 시뮬레이션 3D 이미지. 종묘 정전 앞 상월대에서 정면으로 바라본 모습으로 좌측으로 세운지구 건물군이 보인다. 서울시 제공

오세훈 서울시장이 ‘종묘 앞 고층 빌딩’ 논란이 일고 있는 세운4구역 재개발에 대해 “시뮬레이션 결과 압도적으로 눈을 가리고, 숨을 막히게 하고, 기를 누를 정도의 압도적인 경관은 전혀 아니다”고 강조했다.

오 시장은 18일 제333회 서울시의회 정례회 시정질문에서 김규남 시의원(국민의힘)의 질의에 세운4구역 재개발 시뮬레이션 3D 이미지를 공개하며 이같이 말했다.

해당 이미지는 정전 앞 상월대 위에서 평균 신장의 서울시민이 외부 정면을 바라본 모습으로, 시야 좌측으로 세운지구 건물군이 자리하고 있다. 정면 우측으로는 인사동 숙박시설이 수목선 위로 일부 노출돼 있다.

오세훈 서울시장이 18일 서울 중구 서울시의회에서 열린 제333회 정례회 시정질문에 참석, 세운4구역 재개발과 관련된 자료를 들고 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

오 시장은 “종로변에 100m가 약간 안 되고, 청계천변에 150m가 약간 안 되는 높이로 (건물이) 지어질 때 모습”이라며 “정전에 섰을 때 눈이 가려지느냐, 숨이 턱 막히느냐, 기가 눌리느냐”고 했다.

지난 10일 종묘를 찾은 김민석 국무총리가 “종묘 바로 코앞에 고층 건물이 들어서면 종묘에서 보는 눈을 가리고, 숨을 막히게 하고, 기를 누르게 하는 결과가 되는 게 아닐까 하는 걱정이 든다”고 한 말을 인용해 되물은 것이다.

오 시장은 “정전 바로 앞에서 봤을 때 느끼는 모습을 가장 과학적으로 보여주는 사진”이라며 “과연 이로 인해 종묘의 가치가 떨어지고 정전의 건축학적 아름다움이 저해되는지에 논의의 초점이 맞춰지면 좋겠다”고 말했다.

김 총리에 대해서도 “총리는 중간자적 입장에서 갈등을 조정해야 한다”며 “왜 이런 식으로 극한 갈등으로 화력을 보태는지 이해할 수 없다”고 비판했다.
한강버스가 지난 16일 서울 잠실선착장 인근 100ｍ 부근에서 바닥에 걸려 멈춰 서 있다. 최현규 기자

지난 15일 잠실선착장 인근에서 발생한 한강버스 멈춤 사고에 대해서는 “그것은 ‘휴먼 에러’”라며 “한강버스 사업이 예정대로 진행이 안 됐던 것에 대해서는 송구스러운 마음”이라고 전했다.

한강버스 사업에 대한 정부 여당의 비판을 놓고선 “6개월만 시간을 달라”고 요청했다. 오 시장은 “사업이 한창 진행 중에 현미경처럼 들여다보고 들이대서 따지면 여러 가지 지적사항이 나올 수 있다. 사업의 결과로 평가 받겠다”고 밝혔다.

황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr

