넷마블 ‘나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브’ 데모 버전 공개

넷마블은 오는 25일 글로벌 정식 출시를 앞두고 있는 신작 액션게임 ‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브’의 데모 버전을 공개했다.

이번 데모 버전은 정식 출시 전 게임의 일부 콘텐츠를 이용자들이 미리 플레이해볼 수 있도록 준비됐다. 플레이를 원하는 이용자라면 누구나 던전 및 인스턴스로 구성된 '월드 콘텐츠'와 타임어택 모드인 '시간의 전장'을 경험할 수 있다.나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브는 글로벌 시장에서 큰 성과를 거둔 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈'를 기반으로 PC·콘솔 플랫폼 이용자의 눈높이에 맞춰 개발된 액션 게임이다. 이용자들은 최대 4인이 함께 플레이 가능한 협력 전투 콘텐츠를 비롯해 '성진우'의 군주화된 모습으로 전투를 펼치는 '군주화 전투' 등의 콘텐츠를 경험할 수 있다. 이 게임은 스팀과 엑스박스에서 패키지 및 DLC로만 판매된다.넷마블은 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브의 데모 버전 공개와 함께 신규 영상을 공식 유튜브 및 소셜 미디어를 통해 공개했다. 공개된 영상에서는 게임의 스타일리시한 전투 액션 등을 확인할 수 있다.넷마블네오 김광훈 디렉터는 "트위치콘 현장에서 뜨거운 호응을 얻었던 데모 버전을 전 세계 이용자들에게 선보이게 돼 매우 기쁘다"며 "정식출시에 앞서 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브의 핵심 전투를 직접 체험하며 즐겁게 플레이해주시길 바란다"고 밝혔다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr