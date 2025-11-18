글로벌 방산·항공기업 ‘에어버스’, 대전에 연구 거점 만든다

마크 벤탈(왼쪽) 에어버스 R&T프로그램 총괄과 최성아 대전시 정무경제과학부시장. 대전시 제공

에 이어 4번째 테크 허브를 대전에 설치하게 된다. 새로운 테크 허브는 공동연구·기술혁신 등을 목표로 지역 대학 및 대덕특구 내 연구기관, 혁신기업들과 함께 기술을 교류할 예정이다.

시는 향후 테크 허브를 중심으로 기업·스타트업·연구기관이 에어버스와 협력할 수 있는 ‘오픈 이노베이션’ 생태계를 만들고, 미래모빌리티·그린에너지·양자 및 인공지능(AI) 기술 등 차세대 산업 분야까지 협력을 확대할 계획이다.

최성아 대전시 정무경제과학부시장은 “에어버스 테크 허브가 설치되면 대전이 국가 연구개발의 글로벌 허브로 성장하게 될 것”이라며 “지역 기업들이 에어버스와 함께 국제 공동연구에 참여하고, 세계 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.