행복청, ‘국가상징구역’ 국제공모에 국민참여투표 실시

국내 설계공모에서 최초로 시도되는 사례다.

투표는 국제공모 공식 홈페이지와 행복청 홈페이지, 행복청 유튜브·인스타그램·네이버 블로그 및 QR 코드 등 다양한 채널을 통해 할 수 있다.

대한민국 국적 성인이라면 본인 인증 후 누구나 참여 가능하다.

같은 달 10일 진행되는 2차 심사에서 최종 당선작을 결정할 계획이다.

당선작과 입상작은 12일 공개된다.