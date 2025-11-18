‘양김’김세영과 김효주, 최종전 CME그룹 투어 챔피언십 우승 정조준

한국 선수 총 9명 출전 시즌 7승 합작 나서

우승 상금 58억 원 획득 경우 상금왕 등극

디펜더 지노 올해의 선수 등 개인상 석권 도전

지난 10월 전남 해남군 파인비치골프링크스에서 열린 LPGA투어 BMW레이디스 챔피언십에서 우승한 김세영. BMW 레이디스 챔피언십 대회 조직위원회

김효주. 대홍기획

‘디펜딩 챔피언’ 티띠꾼은 2년 연속 우승에나선다. 티띠꾼이 이 대회 우승을 차지하면 고진영 이후 4년 만의 2연패다. 또 유일한 시즌 3승으로 올해의 선수상과 평균타수상 등을 석권하게 된다. 그리고 작년에 자신이 경신했던 한 시즌 최다 상금액도 갈아 치우게 된다. 현재 상금 순위 2위인 티띠꾼의 시즌 누적 상금액은