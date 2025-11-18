질병청 “올해 독감 대유행 전망…고위험군 예방접종 적극 참여해야”
최근 10년 동기간 대비 최고 수준 발생
학령기 소아·청소년 전파가 유행 주도
보건당국이 예년보다 일찍 시작한 인플루엔자(독감) 유행이 올해 크게 번질 수 있다며 각별한 주의를 당부했다.
질병관리청은 17일 의료계 전문가 및 보건복지부, 식품의약품안전처, 교육부와 함께 ‘호흡기감염병 관계부처 합동대책반 제7차 회의’를 열고 인플루엔자 등 주요 호흡기감염병 발생 현황과 대응 상황을 점검했다.
질병청에서 운영 중인 의원급 의료기관의 인플루엔자 의사환자(ILI) 표본감시 결과 외래환자 1000명 당 인플루엔자 환자를 나타내는 환자분율이 45주차(11월 2~8일) 50.7명으로 전주(22.8명) 대비 2배 이상 증가했다.
이는 최근 10년 동기간 대비 최고 수준의 발생이며, 유행 확산으로부터 고위험군을 보호하기 위해 예방접종 지속 독려 및 치료제 수급 현황 점검 등 대비·대응이 요구되는 상황이라고 질병청은 진단했다.
모든 연령대에서 환자 수가 증가하고 있으며 특히 7~12세 연령층의 환자분율이 138.1명으로 지난 절기(1주차) 정점이었던 161.6명 수준의 높은 발생을 보이면서 학령기 소아·청소년층 간 전파가 인플루엔자 유행을 주도하고 있다고 질병청은 분석했다.
주로 유행 중인 인플루엔자 바이러스는 A형(H3N2)으로 일부 변이가 확인되고 있으나 예방접종은 여전히 효과가 있는 것으로 평가되고 있으며 치료제 내성에 영향을 주는 변이는 없는 것으로 확인됐다.
세계보건기구(WHO)에 따르면 일본, 영국 등 일부 국가에서는 인플루엔자 활동이 작년보다 조기에 시작되거나 환자 발생이 크게 증가하는 등 유행 확산을 보이고 있다.
질병청은 현재의 국내 인플루엔자 유행 양상과 국외 발생 동향 등을 종합적으로 고려할 때,올해 인플루엔자 유행 기간이 길고 크게 유행할 가능성이 있다고 전망했다.
임승관 질병청장은 “아직 인플루엔자 예방접종을 받지 않은 65세 이상 어르신과 어린이, 임신부 등 고위험군은 인플루엔자의 본격적인 동절기 유행에 앞서 예방접종에 적극적으로 참여해주시길 바란다”면서 “호흡기 증상이 있는 경우 조기 치료를 위하여 신속하게 의료기관을 방문하여 진료를 받을 것”을 당부했다.
이어 “국민들께서는 일상에서 올바른 손 씻기, 기침예절 등 호흡기감염병 예방수칙을 각별히 준수하고, 어린이집과 학교 등에서는 백신 접종 독려 및 예방수칙 교육·홍보를 강화하는 한편 회사 등에서도 아프면 쉴 수 있도록 배려하는 문화를 조성해달라”고 덧붙였다.
김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사