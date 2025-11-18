“5·18 누구나 참배 가능해야”…국힘 광주시당, 참배 저지 집회 규탄
장동혁 대표 민주묘지 참배 저지 관련
북부경찰서장 면담해 엄정 수사 촉구
경찰, 미신고 집회 단체 관계자 입건
최근 국민의힘 장동혁 대표가 국립5·18민주묘지 참배 과정에서 시민단체로부터 격렬한 항의를 받고 되돌아간 가운데 국민의힘 광주시당이 입장문을 내고 참배를 막아선 집회에 대한 엄정한 경찰 수사를 촉구하고 나섰다.
국민의힘 광주시당은 18일 오후 광주광역시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “5·18민주화운동은 누구나 참배가 가능해야 한다”며 이같이 밝혔다.
안태욱 국민의힘 광주시당 위원장은 입장문을 통해 “지난 6일 국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 당원과 보수단체 회원의 참배를 가로막는 ‘광주시민’을 가장한 일부 과격한 단체의 모습을 보면서 우리는 5·18 정신을 제대로 기리고 있는지 의심하지 않을 수 없다”며 “당일 집회는 신고되지 않은 불법시위였으며, 각종 욕설과 모욕으로 일관된 폭언과 폭력이 난무한 아수라장이었다”고 말했다.
이어 “진정한 오월정신은 5·18 참배를 누구라도 할 수 있어야 하고, 누구에게나 개방돼야 함에도 불구하고 시민을 가장한 과격단체 및 특정인사들이 국민의힘 당 대표의 참배를 거부하는 것은 바람직하지 않다”고 지적했다.
시당 한 관계자도 “당시 현장에서 이동하다가 발길질을 당하기도 했다”며 “5·18민주화운동이 한 세대를 지나가고 있는 가운데 더 포용적인 마음으로 정치문화를 만들어 나갔으면 한다”고 말했다.
안 위원장은 전날 해당 사건을 조사중인 광주 북부경찰서장과 면담해 이같은 우려를 전달하고 엄정한 수사를 촉구했다고 밝히기도 했다.
광주 북부경찰서는 지난 6일 장 대표 등 국민의힘 지도부의 국립5·18민주묘지 참배 당시 미신고 집회를 열고 참배를 막아선 시민사회단체 관계자 등 10여명을 집회 및 시위에 관한 법률 위반 등 혐의로 불구속 입건해 수사중이다. 경찰은 이들이 장 대표 명의 조화를 훼손한 정황도 확인해 재물손괴·업무방해 혐의 적용 여부도 검토중인 것으로 알려졌다.
당시 장 대표 등은 시민단체 관계자들로부터 강한 항의를 받고 5·18민주묘지 도착 18분여 만에 간단한 묵념만한 채 되돌아갔다. 시민사회단체 관계자들은 “장동혁은 물러가라”, “내란범” 등을 외치며 참배를 막아서 물리적 충돌이 빚어지기도 했다.
