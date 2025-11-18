보령시, ‘2025년 지방세 발전포럼’ 발표 대회 대상
충남 보령시는 최근 행정안전부 주관으로 개최한 ‘2025년 지방세 발전포럼’ 발표 대회에서 대상을 수상했다고 18일 밝혔다.
지방세 발전포럼은 지방자치단체와 유관 기관이 참석하는 지방세 최대 규모 행사로, 17개 시·도 세정담당관과 지방세 담당 공무원 등 200여명이 참석했다.
각 지자체는 지방세 세원 발굴과 징수율 제고, 납세 편의 개선, 신규 세목 도입 등 다양한 주제의 연구 과제를 발표했다.
보령시는 ‘기계장비 취득세 과세대상 검토’를 주제로 무인 건설기계와 산업용 로봇에 대한 과세 방안을 연구한 성과를 발표했다.
이수민 시 세무과장은 “지방세정의 전문성을 높이고, 납세자 중심의 공평한 과세 실현에 기여할 것”이라고 말했다.
보령=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
