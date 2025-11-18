포스코 포항제철소, 임직원 맞춤 건강 관리 프로그램 운영
포스코 포항제철소가 겨울철 임직원의 체력 관리와 만성질환 예방을 위해 맞춤형 건강 관리 프로그램을 확대 운영하고 있다.
포항제철소는 사내 메디컬 피트니스 센터에서 ‘8주 운동프로그램’과 ‘혈당 개선 12주 프로그램’을 운영하고 있다고 18일 밝혔다.
8주 운동프로그램은 포항제철소 임직원들을 대상으로 2달간 BMI 개선 및 만성질환관리를 진행하는 프로그램이다.
이번 4분기 참여자들은 이달 초부터 전문 트레이너의 지도 아래 40분간 질환별 맞춤 운동을 진행한다. 근무 시간에 맞게 수업 유형을 선택해 프로그램에 참여하고 있다.
혈당 개선 12주 프로그램은 임직원들의 당뇨병 예방 및 관리를 위해 대상자들에게 참여가 권유되는 체계적인 식단 및 운동 관리 프로그램이다.
이번 차수 참여자는 179명으로, 지난 차수 84명에 비하면 두 배가 넘는 참여율을 보이고 있다.
참가자들을 대상으로 1:1 건강 코칭을 하고 전문가와의 상담 진행 및 개인 습관 형성까지 밀착 관리했다. 회사 측에 따르면 일부 참가자는 체중 7.9㎏ 감량, 고혈압 및 이상지질혈증 개선, 중성지방 699mg/dL 감소 등 뚜렷한 건강 개선 효과를 거두기도 했다.
프로그램에 참여한 포스코 포항제철소의 한 직원은 “전문 트레이너의 맞춤형 관리 덕분에 혼자서는 고치기 어려웠던 안 좋은 식습관을 고칠 수 있었고, 체력 개선 운동을 병행한 덕에 눈에 띄게 건강이 좋아졌다”라고 밝혔다.
포항제철소는 이외에도 임직원과 지역사회를 위한 다양한 건강·복지 프로그램을 운영 중이다. ‘포스코 한마당 체육관’에서 스쿼시, 배드민턴 등 생활체육 프로그램을 운영하고 정기 헌혈 행사 등을 통해 건강한 지역 공동체 조성에 앞장서고 있다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사