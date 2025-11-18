천안시, ‘C-STAR 인사이트 투어’ 개최
충남 천안시는 18일 지역 스타트업 생태계의 성장을 위해 ‘C-STAR 인사이트 투어’를 개최했다고 밝혔다.
이날 스타트업과 창업지원기관, 민간투자사(AC·VC) 등은 2차전지 전해액 전문 제조기업 엔켐의 천안공장을 방문해 첨단 기술과 생산 공정을 살폈다.
엔켐은 해액 생산 라인과 글로벌 공급망 운영 현황을 공개했다. 또 고기능성 전해액과 고출력·고용량 배터리용 제품군, 원부자재 내재화 전략 등 첨단 제조혁신 사례를 소개했다.
신라스테이 천안에서는 C-STAR 기업인 제닉스로보틱스의 상장(IPO) 경험과 투자 유치 노하우 소개, 투자 제안서(피치덱) 작성법과 피칭 전략을 주제로 한 전문가 특강이 이어졌다.
스타트업과 투자사, 창업지원기관 관계자들이 자유롭게 교류하는 네트워킹 행사도 진행됐다.
김석필 천안시장 권한대행은 “천안 스타트업 생태계의 주역들과 함께할 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.
