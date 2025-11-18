포항시, 신재생에너지 설비 359곳 설치…34억원 규모 지원
경북 포항시는 기후에너지환경부와 한국에너지공단 주관 ‘2026년 신재생에너지 융복합지원사업’ 공모에서 최고등급인 A등급(상위 10%)을 받아 국비 10억7500만원을 확보했다고 18일 밝혔다.
신재생에너지 융복합지원사업은 에너지 비용과 온실가스 배출을 줄이기 위해 태양광, 태양열, 지열, 연료전지 등 다양한 신재생에너지 설비를 주택·상업·공공시설 등에 보급하는 국가 공모사업이다.
이번 평가는 전국 173개 지방자치단체를 대상으로 사업계획의 적정성, 사업수행 능력, 지역 수요 반영 등 다양한 기준 등을 종합적으로 심사했다.
시는 지역의 특성을 반영한 계획과 구체적인 추진 전략으로 높은 평가를 받았다. 자부담금을 포함해 총 34억3900만원 규모의 사업을 추진한다.
북구지역을 중심으로 태양광 296곳(968㎾), 태양열 34곳(388.8㎡), 지열 28곳(490㎾), 연료전지 1곳(6㎾) 등 총 359곳에 신재생에너지 설비를 설치할 예정이다.
시는 해당 설비가 본격 가동되면 시민들의 에너지 부담 완화는 물론, 연간 1.89GWh의 에너지를 생산할 것으로 기대하고 있다. 이는 화석에너지 866t을 대체하는 효과에 해당한다.
포항시 관계자는 “이번 사업이 지역 온실가스 감축과 에너지 비용 절감에 실질적으로 기여할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 신재생에너지 보급 확대에 최선을 다하겠다”고 말했다.
