충남 보령에 2조원 들여 AI 데이터센터 건립
충남 보령에 100㎿ 규모의 AI 데이터센터가 들어설 전망이다.
충남도는 18일 보령시, 웅천에이아이캠퍼스와 AI 특화 최첨단 데이터센터를 건립하기 위한 투자 협약을 체결했다고 밝혔다.
웅천에이아이캠퍼스는 민관 협력 프로젝트 파이낸싱(PF)을 구성하고, 보령 웅천산업단지 10만3109㎡의 부지에 2029년까지 2조원을 투입해 데이터센터를 지을 계획이다.
센터는 정보기술(IT) 서비스 제공에 필요한 장비를 갖추고 AI 특화 고성능 하드웨어를 사용할 예정이다. 또 고성능 특수 냉각 시스템을 도입해 사용 전력을 절감한다.
웅천에이아이캠퍼스는 AI 스타트업 연구개발(R&D)센터를 함께 구축해 청년 창업과 스타트업 육성을 지원한다는 계획이다. 이와 함께 150명의 신규 고용 인원을 지역에서 우선 채용하고, 지역 생산 농수축산물 소비 촉진에도 협력하기로 했다.
김태흠 지사는 “충남 AI특위, 제조공정 AI전환 얼라이언스, 도의 AI 총괄 조직을 통해 대한민국 AI 생태계를 주도할 계획”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
