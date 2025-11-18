“재충전 기회”…광주시교육청, 수험생 맞춤형 프로그램 운영
경제·금융교육 등 미래 설계 지원
광주시교육청이 수능을 마친 수험생을 대상으로 맞춤형 프로그램을 운영한다.
18일 광주시교육청에 따르면 수험생 맞춤형 프로그램은 경제·금융교육, 힐링캠프, 청렴골든벨 등 모두 3개로 나눠 진행된다. 이번 프로그램은 수험생들이 재충전을 하는 기간에 예비 사회인으로서 필요한 역량을 기르고 미래를 설계할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
‘찾아가는 경제·금융교육’은 성인이 되는 학생들이 경제관념을 확립하고 금융생활을 시작할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다. 대상은 사전에 신청한 16개 고등학교 3학년 학생 3200여 명으로, 18일부터 12월 4일까지 각 학교에서 실시된다.
특히 금융감독원, 한국재정정보원, NH농협은행, 한국은행 등 지역 경제·금융 전문가들이 학교를 찾아가 저축, 투자, 신용 관리 등 실생활과 밀접한 금융 사례를 중심으로 특강을 진행한다.
또 오는 19~21일 전남대학교 민주마루, 12월 1~3일 조선대학교 IT홀 등에서도 경제·금융 강연을 진행하며, 학생들이 캠퍼스를 미리 체험하는 기회를 제공한다.
수험생의 심신 안정과 정서 치유를 위한 ‘고3 수험생 힐링캠프’도 오는 19~25일 광주시교육청학생교육원에서 5회에 걸쳐 열린다. 대상은 고등학교 3학년 학생 1251명으로 마술공연, 전통유희 공연, 퍼스널컬러, MBTI 진로특강 등 문화·예술·진로 프로그램을 지원한다.
오는 12월 2~10일에는 사회에 첫발을 내딛는 학생들의 청렴 마인드 함양을 위한 ‘청렴 골든벨’이 개최된다.
이정선 광주시 교육감은 “학생들이 사회생활을 본격 시작하기에 앞서 금융 기초지식, 청렴 마인드 등 꼭 필요한 부분을 지원하고자 이번 프로그램을 준비했다”며 “유관기관들과 협력해 학생들이 남은 시간을 알차게 보낼 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
