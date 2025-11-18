시사 전체기사 [속보] 중부내륙선 고령2터널서 추돌 사고, 1명 사망…화재는 초진 입력:2025-11-18 13:11 수정:2025-11-18 13:25 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 도교통정보센터 고속도로 CCTV 화면 캡처손재호 기자 sayho@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 문재인 전 대통령 ‘유튜버’ 데뷔…전직 대통령 최초 2 고위 공직자 절반 ‘다주택자’…최고 42채 보유 3 ‘히잡’ 두른 김혜경 여사…‘상대국 존중’ ‘여성 억압’ 정권마다 논란 4 北, 한·미 팩트시트에 “대응조치 취할 것…‘핵 도미노’ 초래” 5 전투기 호위받으며 UAE ‘국빈방문’ 李대통령…4개국 순방 시작 해당분야별 기사 더보기 1 연봉 9000 외국인, 125억 집 현금 구매… 부동산 위법 의심 행위 290건 적발 2 65세 이상 내년 2월부터 카드 결제시 포인트 자동 사용 3 한국 10대 수출 업종 위험… “5년 뒤 중국에 모두 밀린다” 4 하루 3개 한정판매…신라호텔 ‘50만원’ 케이크 출시 5 ‘10·15 부른 폭등장’… 성동·송파·마포 약 19년 만에 최고 상승률 해당분야별 기사 더보기 1 “오빠 클럽이네” “아들 학원 잘 갔니”…카톡 위치 공유 논란 2 [단독] 대장동 남욱 ‘재산 지키기’시도 올 2월부터 시작됐다 3 “가해자는 안 받아요” 학폭으로 ‘298명’ 대입 탈락 4 한국인 자리 메우는 유학생 알바생… 차별적 시선은 여전 5 남편 구치소 가자 어린 두 아들 버린 30대 친모의 최후 해당분야별 기사 더보기 1 톰 크루즈, 데뷔 44년 만에 오스카 트로피 안았다 2 중, 일 독도 영유권 주장도 비판… “악성언행 주변국 불만 유발” 3 젤렌스키 측근 집에는 ‘황금 변기’… 우크라 비리 일파만파 4 ‘시위 유혈진압 후 도피’ 방글라 전 총리에 사형선고 5 일본 곰 문제 어쩌나…7개월간 사상자 196명 해당분야별 기사 더보기 1 SBS, 유명 교양 PD 성희롱으로 해고 2 김동률, 완벽주의로 빚어낸 아날로그 감성의 절정 3 ‘괴물’ 홀란 8경기 16골… 노르웨이, 28년 만에 월드컵 본선행 4 여자농구 첫 여성감독 대결, BNK 박정은이 웃었다 5 ‘방구석 음악인’에서 새로운 록 앞세운 ‘시대의 대변자’로 해당분야별 기사 더보기 1 ‘이경실 달걀’ 고가 논란…‘4번 난각 달걀’이 뭐길래 2 [여긴 어디] 오색찬란 단풍과 몽글몽글 안개의 몽환적 가을 서정 3 노화 늦추고 젊게… 지방줄기세포에 답이 있다 4 의젓한데 눈치도 ‘만랩’…복지센터 모범견 덕순이의 비밀 [개st하우스] 5 “뇌졸중 환자 재활치료, 병원 아닌 집에서 받아도 효과적” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘히잡’ 두른 김혜경 여사…‘상대국 존중’ ‘여성 억압’ 정권마다 논란 ‘이경실 달걀’ 고가 논란…‘4번 난각 달걀’이 뭐길래 문재인 전 대통령 ‘유튜버’ 데뷔…전직 대통령 최초 “오빠 클럽이네” “아들 학원 잘 갔니”…카톡 위치 공유 논란 연봉 9000 외국인, 125억 집 현금 구매… 부동산 위법 의심 행위 290건 적발 대장동 남욱 ‘재산 지키기’시도 올 2월부터 시작됐다 한국인 자리 메우는 유학생 알바생… 차별적 시선은 여전 SBS, 유명 교양 PD 성희롱으로 해고 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요