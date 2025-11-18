시사 전체기사

[속보] 중부내륙선 고령2터널서 추돌 사고, 1명 사망…화재는 초진

입력:2025-11-18 13:11
수정:2025-11-18 13:25
공유하기
글자 크기 조정
도교통정보센터 고속도로 CCTV 화면 캡처

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘히잡’ 두른 김혜경 여사…‘상대국 존중’ ‘여성 억압’ 정권마다 논란
‘이경실 달걀’ 고가 논란…‘4번 난각 달걀’이 뭐길래
문재인 전 대통령 ‘유튜버’ 데뷔…전직 대통령 최초
“오빠 클럽이네” “아들 학원 잘 갔니”…카톡 위치 공유 논란
연봉 9000 외국인, 125억 집 현금 구매… 부동산 위법 의심 행위 290건 적발
대장동 남욱 ‘재산 지키기’시도 올 2월부터 시작됐다
한국인 자리 메우는 유학생 알바생… 차별적 시선은 여전
SBS, 유명 교양 PD 성희롱으로 해고
국민일보 신문구독