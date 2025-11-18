대전 대덕구 소나무재선충병 발생…임업진흥원 예찰 나서

한국임업진흥원 관계자가 소나무재선충병 감염 의심목 시료를 채취하고 있는 모습. 한국임업진흥원 제공

발생지가 생활권과 가까운 곳인 만큼 조경수와 공원수, 아파트 단지 등 확산 위험이 높은 곳에 대한 빠른 초기 대응과 면밀한 조사가 필요한 상황이다.

최무열 한국임업진흥원장은 “재선충병은 조기발견과 신속한 대응이 피해 최소화의 핵심”이라며 “생활권 인접 구간의 위험 요소를 면밀히 분석하고 과학적 예찰을 강화하겠다”고 말했다.