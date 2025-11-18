‘돈 봉투 수수’ 의혹에 김영환 “불출마 목표한 것”
김 지사 “무리한 불법적인 수사 진행”
“불의 불복하거나 무릎 꿇는 일 없다”
김영환 충북도지사는 18일 ‘돈 봉투 수수 의혹’과 관련해 “6개월 앞으로 다가온 지방선거에서 저의 불출마를 목표로 한 것”이라고 주장했다.
김 지사는 이날에서 도청에서 기자간담회를 갖고 “문제가 된 (차량) 블랙박스 녹취에 제가 금품을 요구했거나 금품을 받기 위해 모의했다는 내용이 전혀 없다”며 “이 녹취로 (경찰은)단체장의 압수 수색을 시작됐고 이후에도 무리한 불법적인 수사가 진행 중”이라고 밝혔다.
김 지사는 “강압 수사와 직권 남용 등 무리한 수사가 먼지 털기 식으로 진행되고 있다”며 “경찰은 4개월 동안 무차별한 10차례 이상의 압수 수색과 수십 차례의 증인 피의자 소환을 했지만 어떠한 직접 증거와 증거를 얻어내지 못했다”고 말했다.
김 지사는 “저는 솔직히 탈탈 터는 정도가 아니라 바싹 말라 죽이는 그 상황이라고 생각한다”며 “어떤 일이 있더라도 불의에 불복하거나 무릎 꿇는 일은 없다. 제 인생에 걸려 있는 문제라고 생각한다”고 강조했다.
김 지사는 내년 지방선거 출마에 대해서는 “도민들이 허락해 주신다면 피선거권이 있는 한 출마하게 될 것”이라며 “저의 진퇴에 관해서는 충북 도민만이 결정할 수 있다”고 전했다.
김 지사는 지난 4월과 6월 두 차례에 걸쳐 윤현우 충북체육회장, 윤두영 충북배구협회장 등에게 1100만원의 돈 봉투를 받은 혐의(청탁금지법 위반)로 불구속 입건돼 경찰 조사를 받고 있다.
경찰은 지난 8월 21일 김 지사 집무실 등에 대한 압수수색을 한 뒤 피의자 소환 조사를 거쳐 통화·메신저 목록, 차량 블랙박스 영상, 회계장부, 피의자·참고인 진술 등을 확보했다.
김 지사와 윤현우·윤두영 회장은 경찰 조사에서 관련 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.
경찰은 또 김 지사와 괴산군 청천면 동향인 윤 배구협회장이 농업회사법인을 운영하면서 충북도의 못난이김치 제조사업과 스마트 팜 사업에 참여한 점을 토대로 직무 관련성과 대가성을 의심하고 있다.
경찰 관계자는 이에 대해 “법과 원칙에 따라 절차대로 수사가 진행 중”이라고 말했다.
