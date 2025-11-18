경주 대릉원 미디어아트 24일간 60만명 몰려
경북 경주시는 지난달 24일부터 이달 16일까지 24일간 대릉원 일원에서 열린 ‘2025 국가유산 미디어아트 경주 대릉원’ 행사가 성공적으로 마무리됐다고 18일 밝혔다.
올해 행사는 ‘대릉원 몽화, 천년의 문이 열리다’를 주제로 천년 신라의 역사와 현대 미디어 기술을 결합한 야간 문화예술 콘텐츠를 선보였다.
행사 기간 60만여 명이 방문했으며, 이 중 외국인 관광객이 5만여 명에 달했다.
시는 이번 행사가 경주의 대표 야간 관광 프로그램으로 자리매김하며 지역 관광 활성화에 실질적 성과를 거뒀다고 설명했다.
개막식에서는 신라 고취대의 퍼포먼스로 시작해 전통 요소를 현대적으로 재해석한 ‘생동감크루’ 공연이 이어지며 분위기를 이끌었다.
행사 기간 천마총이 무료 개방돼 고분군과 미디어아트가 결합된 특별한 야간 체험을 즐기려는 시민과 관광객들의 발길이 이어졌다.
황남대총·천마총·90호 고분 등 대릉원 전역에 설치된 미디어파사드와 인터랙티브 콘텐츠는 신라의 상징과 역사를 현대적으로 구현해 높은 몰입감을 제공했다.
관람객 얼굴을 신라 왕·왕비 복식과 합성하는 체험, 스탬프 투어, 종이등 만들기 등 가족·연인 참여형 프로그램도 높은 참여율을 기록했다.
경주스마트미디어센터의 ‘GOLDEN SILLA XR버스’와 연계한 야간투어는 실제 경관과 가상 영상을 결합한 콘텐츠로 매회 조기 마감될 정도로 인기를 얻었다.
신라 복식을 착용하고 몽장군·화장군과 함께하는 도슨트 투어 역시 빠른 신청 마감이 이어져 대표 체험 프로그램으로 자리 잡았다.
특히 올해는 APEC 정상회의 개최 시기와 맞물려 경주가 ‘야간 관광도시’로 주목받았으며, 다양한 야간 관광 프로그램과의 연계로 지역 경제에도 긍정적 효과가 나타났다는 평가다.
시는 내년 국가유산청 공모사업에 연속 선정됨에 따라 2023년과 올해에 이어 내년에도 대릉원에서 미디어아트 행사를 개최할 예정이다.
주낙영 시장은 “경주만의 품격 있는 야간 관광 콘텐츠를 지속 확장해 시민과 관광객 모두가 문화유산의 가치를 함께 누릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사