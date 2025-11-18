‘이경실 달걀’ 고가 논란…‘4번 난각 달걀’이 뭐길래

유튜브 캡처, 인스타그램 캡처

난각번호가 가장 낮은 4번이지만, 1번 수준의 가격으로 판매되고 있다.

이경실의 절친한 지인인 조혜련은 최근 인스타그램에 “이경실의 XX란 진짜 달걀 중의 여왕이다. 너무 맛있다” “강추강추 꼭 한번 XX란 드셔보시라”고 적었다. 또 “