전북대, 학폭 전력 지원자 5명 전원 불합격 처리

2026년도부터 교과·실기까지 확대 적용

감점 기준 세분화해 불이익 강화

전북대학교 전경. 전북대 제공

학교폭력 반영 기준은 올해 입시에서 더 강화된다. 2023년 4월 정부가 발표한 ‘학교폭력 근절 종합대책’과 ‘2026학년도 대학입학전형기본사항’에 따라 2026학년도부터는 학교폭력 조치사항 반영이 모든 대학에 의무화된다.

이에