전북대, 학폭 전력 지원자 5명 전원 불합격 처리
2026년도부터 교과·실기까지 확대 적용
감점 기준 세분화해 불이익 강화
전북대학교가 학교폭력 전력이 확인된 입시 지원자 5명을 모두 불합격 처리했다. 전북대는 2025학년도부터 수시 학생부종합전형과 정시모집에서 학교폭력 조치사항을 평가에 반영하고 있다.
18일 전북대에 따르면 지난해 입시에서 학교폭력 이력이 확인된 지원자는 수시 학생부종합합전형 4명, 정시모집 1명 등 총 5명으로, 모두 불합격했다. 전북대는 학교폭력 조치가 학생부에 기록된 경우 감점 또는 정성평가 불이익이 적용돼 사실상 합격이 어렵다는 설명이다.
학교폭력 반영 기준은 올해 입시에서 더 강화된다. 2023년 4월 정부가 발표한 ‘학교폭력 근절 종합대책’과 ‘2026학년도 대학입학전형기본사항’에 따라 2026학년도부터는 학교폭력 조치사항 반영이 모든 대학에 의무화된다.
이에 전북대는 기존 학생부종합·정시 전형 외에도 수시 학생부교과 전형과 예체능 실기전형까지 반영 범위를 확대했다.
감점 기준 역시 세분화했다. 조치 1~3호는 5점, 4~5호는 10점, 6~7호는 15점, 8~9호는 50점을 감점하며, 학생부종합전형에서는 정량 감점 대신 정성평가를 통해 불이익을 부과한다.
안정용 전북대학교 입학본부장은 “학교폭력은 어떠한 이유로도 용납될 수 없는 행위이며, 대학 입시에서도 엄정히 반영하고 있다”며 “앞으로도 학교폭력 조치사항을 철저히 검증·관리해 공정하고 책임 있는 입시문화 정착에 앞장서겠다”고 말했다.
