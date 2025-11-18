인천항 섬 관광 여객, 코로나19 이후 첫 100만명 달성

인천항 연안여객터미널. IPA 제공

이는 2013년 첫 100만명 돌파 이후 2019년에 이어 3번째 기록이다. 또 코로나19 팬데믹 이후 처음 이룬 의미 있는 성과다.

인천항 연안여객은 팬데믹 기간 중 급감했던 수요가 점차 회복되며 올해 뚜렷한 반등세를 보이고 있다.

특히 올해는 지방자치단체 운임지원정책, 덕적∼인천 신규항로 개설과 터미널 이용환경 개선 노력 등이 맞물리며 전년 대비 약 20% 증가한 실적을 기록했다.

올해는 이전 100만명 달성 연도에 비해 달성 시점이 한층 앞당겨졌으며 이러한 상승 흐름이 연말까지 이어질 경우 역대 최고 실적 달성도 기대되는 상황이다.

공사는 연안여객터미널 주차장 확장, 여객 대기공간 확대 등 이용 편의시설 개선을 지속 추진하며 여객이 보다 쾌적하게 터미널을 이용할 수 있는 환경 조성에 힘써왔다.

또 섬 관광 활성화와 지역상생을 위한 다양한 협력사업을 추진하며 섬 지역의 관광 활력 회복과 지속가능한 관광 기반 조성에 힘쓰고 있다.

이경규 공사 사장은 “연안여객 100만명 달성은 인천항 연안여객이 코로나 이후 다시 활력을 되찾았음을 보여주는 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 안전하고 쾌적한 여객 이용환경 조성을 통해 인천항 연안여객터미널이 다시 찾고 싶은 섬 여행의 거점으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.