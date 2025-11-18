‘히잡’ 두른 김혜경 여사…‘상대국 존중’ ‘여성 억압’ 정권마다 논란

대통령실 “상대국 문화 존중 의미”

박근혜 전 대통령, 이란서 전 일정 ‘루싸리’ 착용

김정숙·김건희 여사도 중동 순방 ‘샤일라’ 써

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일(현지시간) 아부다비 셰이크 자이드 그랜드 모스크를 방문해 사원을 둘러보고 있다. 김 여사는 히잡의 한 종류인 샤일라를 착용한 것으로 보인다. 연합뉴스

17일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비의 셰이크 자이드 그랜드 모스크. 흔한 정장 차림의 이재명 대통령과 함께 등장한 김혜경 여사는 머리에 둘러 어깨로 흘러내리게 쓴 흰색 ‘히잡’을 착용한 모습이었다. 구체적으로는 히잡 중에서도 걸프 지역(UAE·사우디아라비아·카타르·쿠웨이트 등) 여성들이 착용하는 ‘샤일라’로 추정된다.

박근혜 전 대통령도 2015년 김 여사가 방문한 곳과 같은 그랜드 모스크에 방문하면서 샤일라를 썼다. 박 전 대통령은 2016년 이란 국빈 방문 당시엔 이란식 히잡인 ‘루싸리’를 모든 일정에 쓰고 다니기도 했다. 이슬람 율법을 보수적으로 해석하는 시아파 국가인 이란을 존중한 것인데, 이는 한국 대통령이 순방의 모든 일정에서 히잡을 쓴 첫 사례였다. 당시 흰 루싸리를 쓴 박 전 대통령 모습에 정치권과 여성단체 등에선 첫 여성 대통령이 여성 억압의 도구를 썼다는 비판이 제기됐다.

각각 히잡을 쓴 박근헤 전 대통령, 김정숙 여사, 김건희 여사의 모습. 뉴시스, 연합뉴스

영부인들도 대부분 히잡을 착용했다. 문재인정부에선 김정숙 여사가 2018년 UAE 그랜드 모스크를 방문하며 흰색 샤일라를 착용해 다시 논란이 됐다. 이준석 당시 바른미래당 서울 노원병 당협위원장은 페이스북에 “박 전 대통령이 중동 방문할 때 히잡을 썼다고 여성 억압의 상징을 착용했다느니, 여성 인권에 관심이 없다느니 이런저런 이야기를 했던 사람들이 조용한 걸 보니 히잡도 착한 히잡과 나쁜 히잡이 있는가 보다”고 지적했다. 당시 청와대는 이슬람 종교 시설에 방문하는 것이라 예의상 착용했다고 해명하기도 했다.