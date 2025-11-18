통합이 오히려 ‘독’됐나…대구 문화·예술 쇄신 필요

국민 AI 이미지

봄과 가을로 나눠 연 2회 개최하고 있다. 지역에서는 통합축제에 대한 시민 체감도가 낮고 축제 간 일정 중복으로 오히려 소규모 지역축제의 존재감이 약화되고 있다는 우려의 목소리가 나온다.