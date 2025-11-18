노인 5명 중 1명 일하는 전북…초고령사회 대응 모델로 부상

전북 고령화율 26.4%…

노년 일자리 전국 최고 수준

참여율 전국 평균의 두 배

전북 고령친화 일자리에 참여하고 있는 어르신들 모습. 전북도 제공

2023년 6만8901명, 2024년 7만8473명, 2025년 8만6714명으로 매년 증가해 전국에서 가장 빠른 성장세를 보였다.

전북도는 내년 3월 도입되는 ‘통합돌봄체계’와 연계해 노인 돌봄·생활지원·안전 분야에서 새로운 일자리를 대폭 확대할 계획이다. 현재도 마을 환경정비, 아동·노인 돌봄 지원, 지역 안전 점검 등 생활 밀착형 일자리가 활발히 운영되며 고령층의 삶의 질 개선과 지역사회 돌봄 기반 강화에 기여하고 있다.