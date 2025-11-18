대전시 “한화이글스 불꽃쇼, 시민 안전 최우선”

이장우 대전시장이 18일 시청 대회의실에서 열린 '한화이글스 불꽃쇼' 안전관리위원회 회의에서 발언하고 있다. 대전시 제공

시와

행사 안전관리계획을 점검하는 한편 불꽃·드론쇼의 안전 확보 방안과 대응체계를 논의했다.

주요 심의 내용은 안전 인력 구성 및 배치 계획, 밀집 인파 관리 및 비상상황 대응책, 소방·방재 대책 및 응급의료 체계 구축, 교통 및 화약류 관리 대책 등이다.

시는 축제 전날 관계기관 합동으로 준비상황을 최종 점검하는 한편 축제 당일에는 종합상황실을 운영할 계획이다.