컴투스홀딩스 신작 ‘페이탈 클로’, 스팀 얼리 액세스
컴투스홀딩스는 엔데브게임즈에서 개발 중인 PC 및 콘솔 기반 신작 ‘페이탈 클로’가 스팀 얼리 액세스를 시작한다고 18일 밝혔다.
메트로배니아 장르의 액션 RPG 페이탈 클로는 오후 5시(한국시간)부터 세계 최대 게임 유통 플랫폼 스팀에서 얼리 액세스 버전을 플레이할 수 있다.
얼리 액세스 출시를 기념해 다음 달 2일까지 10% 할인된 금액으로 게임을 구매할 수 있다.
페이탈 클로는 신비로운 고양이 ‘키샤’와 함께 미지의 지하 세계를 탐험하는 독창적인 스토리를 다룬다. 횡스크롤 액션에 성장 요소를 결합해 메트로배니아 장르의 재미를 구현한 것이 특징이다.
얼리 액세스 버전에는 ‘엘러드 성 상층’·‘올빼미 채석장’ 등 신규 지역 추가, 조작감 개선, 타격 사운드 보강, 미니맵 도입 등 콘텐츠 및 편의 기능이 확장됐다.
페이탈 클로는 내년 1분기 스팀 정식 출시를 목표로 하고 있다. Xbox, 닌텐도 스위치 등 콘솔 플랫폼으로도 선보일 예정이다.
