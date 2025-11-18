인천시, ‘디지털 노마드’ 유치 추진…대만·일본과 네트워크

인천시청 인천애뜰. 인천시 제공

지난 1월 한국은행 조사 결과에서 전 세계 디지털 노마드 인구는 약 3500만명, 이들이 창출하는 경제 가치는 약 7870억 달러(약 1155조원)에 이르는 것으로 나타났다. 또

시는 앞으로 디지털 노마드를 유치해 지역 청년 일자리 창출, 글로벌 산업기반 확충, 혁신 생태계 강화로 이어지는 선순환 구조를 마련할 계획이다.

대만·일본의 주요 도시들과 연계해 ‘(가칭)동남아시아 디지털 노마드 연합회’ 구성을 제안하고 아시아 차원의 공동 네트워크를 구축해 글로벌 디지털 노마드의 아시아 유입을 확대하는 협력 체계도 추진한다.

이와 함께 시는 디지털 노마드가 인천을 거점으로 활동할 수 있도록

장·단기 체류형 업무공간 마련,