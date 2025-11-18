시사 전체기사

김건희 특검에 불출석 사유서 보낸 尹부부…이유보니

입력:2025-11-18 10:27
공유하기
글자 크기 조정
김건희 여사와 윤석열 전 대통령. 연합뉴스

윤석열 전 대통령 부부가 김건희 특검에 다음 주 소환조사에 출석할 수 없단 입장을 전달했다.

18일 법조계에 따르면 윤 전 대통령과 김 여사 변호인단은 이날 오전 우편으로 특검에 불출석 사유서를 보냈다. 현재까지 특검에 사유서가 도착하지는 않은 것으로 알려졌다.

윤 전 대통령은 재판 일정을, 김 여사는 건강 악화를 사유로 각각 들었다고 한다. 다만 다음 달 초에는 출석할 수 있다는 입장인 것으로 전해졌다.

특검은 김 여사에게 이달 24일, 윤 전 대통령에게 26일 각각 피의자 신분으로 나와 조사받으라고 요구했었다.

특검은 김 여사를 상대로 김상민 전 부장검사, 이봉관 서희건설 회장, 로봇개 사업가 서성빈씨 등으로부터 인사·이권 청탁을 대가로 고가 금품을 수수했다는 혐의(청탁금지법 위반 등)를 조사할 방침이다.

윤 전 대통령은 김 여사가 명태균씨로부터 2억7000만원어치 여론조사 결과를 받은 혐의(정치자금법 위반) 등 공범으로 지목된 상태다.

윤 전 대통령이 다음 달 초 소환에 응하면 김건희 특검에서 받는 첫 출석 조사가 된다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
문재인 전 대통령 ‘유튜버’ 데뷔…전직 대통령 최초
“오빠 클럽이네” “아들 학원 잘 갔니”…카톡 위치 공유 논란
연봉 9000 외국인, 125억 집 현금 구매… 부동산 위법 의심 행위 290건 적발
대장동 남욱 ‘재산 지키기’시도 올 2월부터 시작됐다
한국인 자리 메우는 유학생 알바생… 차별적 시선은 여전
SBS, 유명 교양 PD 성희롱으로 해고
영업점 대표, 숨진 쿠팡 기사 음주운전 의혹 제기… 경찰은 “음주 혐의점 없다”
사다리 타고 올라가 흉기로 나나 위협…“연예인 집인 줄 몰랐다”
국민일보 신문구독