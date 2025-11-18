평창군 지역건설 지원, 11년 연속 우수기관 선정

도내 18개 시군을 대상으로 지역 업체 계약 실적, 지역 업체 하도급·지역 생산 자재·인력·장비 사용 실적, 기관장 관심도, 우수 추진 사례 등 10개 항목에 대한 실적을 평가했다.

강원도 평창군이 강원도가 실시하는 ‘지역건설산업 활성화 지원 실적 평가’에서 11년 연속 우수기관으로 선정됐다.군은 이번 평가에서 3위에 이름을 올렸다.군은 지역 건설산업 활성화를 위해 지역 내 생산 제품·장비 사용 실적, 기관장 관심도, 지역 업체 보호제도 추진 등에서 높은 점수를 받았다.심재국 평창군수는 18일 “건설경기 불황에 따라 지역 건설업체와 관련 산업체들이 많은 어려움을 겪고 있다”며 “지역 업체 도급 및 하도급, 지역 생산 제품·장비·인력 우선 사용을 적극적으로 권장해 지역 건설업체 및 관련 산업을 보호하고 지역경제 활성화에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.평창=서승진 기자 sjseo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지