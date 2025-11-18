‘서부지법 난동’ 주도했나…전광훈 경찰 출석, 혐의 부인

서울서부지법 폭력 난동 사태의 배후로 지목된 전광훈씨가 18일 피의자 신분으로 서울경찰청에 출석하고 있다. 연합뉴스

서울서부지법 폭력 난동 사태의 배후 혐의를 받는

전광훈씨가 18일 경찰에 출석했다.

서울서부지법 폭력 난동 사태의 배후로 지목된 전광훈씨가 18일 피의자 신분으로 서울경찰청에 출석하고 있다. 연합뉴스

서울서부지법 폭력 난동 사태의 배후로 지목된 전광훈씨가 18일 피의자 신분으로 서울경찰청에 출석하고 있다. 연합뉴스