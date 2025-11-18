트럼프, 베네수엘라 지상 작전 가능성에 “배제 안 해…대화는 할 수 있다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 행사에서 연설하고 있다. 연합뉴스

마두로 대통령과의 대화 가능성을 묻자 “나는 아마도 그와 대화할 것이다. 나는 모든 이와 대화한다”고 말했다.

그(마두로)는 우리나라에 막대한 피해를 줬다. 마약 문제가 주된 이유이기도 하지만 그 어떤 국가보다 우리나라로 (베네수엘라) 죄수들의 유입은 재앙이었다”며 “그래서 어떻게 될지 지켜볼 것”이라고 말했다.