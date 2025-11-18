전국 관광두레 주인공 모두 한자리에… ‘2025 이음두레’ 개최
문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 18일 소피텔 앰배서더 서울에서 ‘2025 관광두레 전국대회-이음두레’ 행사를 개최한다.
‘관광두레’는 지역주민이 직접 숙박, 식음, 여행, 체험 등 다양한 분야에서 고유의 특색을 지닌 관광사업체를 창업하고 운영할 수 있도록 지원하는 대표 정책 사업이다. 2013년 시작 이래 현재까지 147개 지역에서 관광두레 피디(PD) 195명과 주민사업체 1350개를 발굴했으며, 이들은 활발히 활동하며 지역관광 기반을 확장해 나가고 있다.
올해 행사에서는 전국 관광두레 주민사업체와 관광두레 피디, 유관기관 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 주민 주도형 지역관광의 성과를 공유하고 참여자 간의 ‘연결(이음)’을 도모한다.
먼저 행사 1부에서는 2025년 관광두레 우수 주민사업체와 관광두레 피디, 지자체 공무원 등에게 문체부 장관 표창과 상장을 수여한다. 수상자를 살펴보면 에이핸즈협동조합(광주 북구)은 특산품을 활용한 기념품 제작, 지자체, 공공기관과의 성공적인 협업을 통해 지속 가능한 관광생태계 구축의 모범이 됐다. 김은진 관광두레 피디(전남 영암군)는 주민사업체 6곳의 운영을 지원하고 온·오프라인 매체를 활용한 홍보마케팅으로 성과를 창출했다. 황미선 관광두레 피디(전북 완주군)는 ‘완주온날’ 브랜드를 구축하고, ‘여행으로 재생’이라는 독창적인 기획으로 관광상품을 개발, 지역을 알리는 데 기여했다. 김계화 팀장(강원도 평창군)은 관광두레 지원 근거를 마련하는 등 지역협력체계를 적극적으로 구축해 ‘관광두레’의 지속 가능성을 높였다.
이밖에 지난 9월부터 10월까지 진행한 ‘2025 관광두레 청년 주민사업 아이디어 공모전’ 수상 13개 청년팀에 대한 시상과 5년 동안 함께해 온 관광두레 피디 졸업자 13명에 대한 감사패 수여, 축하공연 등을 진행한다.
행사 2부에서는 그동안 관광두레를 통해 발굴한 우수 상품을 공식 상표화하고 판로개척을 지원하기 위해 올해 처음으로 ‘관광두레 공식 기념품 체험 경연(콘테스트)’을 진행한다. 이번 현장에서 1차 서류평가를 통과한 기념품 5팀과 체험 7팀을 대상으로 발표심사와 투표를 거쳐 기념품 2팀, 체험 3팀 등 총 5팀을 선정할 계획이다. 선정된 기념품과 체험 프로그램에 대해서는 2026년 관광두레 사업 추진 시 기념품 우선 구매, 필수 방문 코스 지정 등의 실질적 혜택을 제공한다.
김근호 문체부 관광산업정책관은 “이음두레는 전국의 관광두레 구성원들이 서로의 경험을 나누고 ‘연결(이음)’의 가치를 확인하는 뜻깊은 자리”라며 “문체부는 앞으로도 주민 주도의 지역관광이 자생력을 가지고 뿌리내릴 수 있도록 지역협력체계를 구축하는 데 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
