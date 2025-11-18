폼페이오 “북한 비핵화는 시진핑 지시로만 가능…김정은이 아니라 중국 문제”

트럼프 1기 국무장관 “김정은 사악…핵무기 포기 설득할 당근과 채찍 없어”

한국 핵 잠수함 추진에 대해서는 “놀랍고 고무적”

마이크 폼페이오 전 미국 국무장관이 17일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 법무법인 대륙아주 주최 간담회에서 발언하고 있다. 임성수 특파원

. 도널드 트럼프 1기 행정부 당시 수차례 방북해 김 위원장을 만난 그는 “김정은은 사악하다”고도 했다. 한미 정상이 한국의 핵잠수함 추진에 합의한 것에 대해서는 “놀랍고 고무적인 일”이라고 했다.

트럼프 1기 때 북미협상 결과를 두고 “솔직히 성공하지 못했다”며 냉정한 평가를 내렸다. 그는 “나는 그가 처음으로 만난 서방의 고위급 인사였고 그는 매우 젊었다”며 “트럼프 대통령과 함께 세 번 만날 기회가 있었지만, 결국 우리의 목표는 달성하지 못했다.