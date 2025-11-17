시사 전체기사

남양주시, 남양주사랑상품권 결제 시 최대 35% 캐시백

입력:2025-11-17 23:27
공유하기
글자 크기 조정

경기 남양주시는 지역 내 소비 촉진을 위해 17일부터 남양주사랑상품권 결제 시 최대 35% 캐시백 혜택을 제공하는 특별 인센티브 사업을 추진하고 있다고 밝혔다.

이번 사업은 남양주사랑상품권 기본 인센티브 10%에 특별지원 추가 인센티브 5%, 경기살리기 통큰 세일 페이백 20%가 더해져, 소비자는 최대 35%까지 돌려받는 혜택을 누릴 수 있다.

남양주사랑상품권 특별지원 추가 인센티브는 11월 17일부터 12월 31일까지 진행되며, 해당 기간 동안 남양주사랑상품권으로 결제 시 결제금액의 5%가 인당 5만원 내에서 캐시백으로 지급된다.

또한 경기살리기 통큰 세일 페이백 행사는 11월 22일부터 11월 30일까지 9일간 열리며, 관내 총 21개 상권 내 참여 점포에서 남양주사랑상품권으로 결제 시 결제금액의 최대 20%가 즉시 페이백된다. 참여 점포는 경기도시장상권진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.

이번 특별 인센티브와 페이백 혜택은 연말 지역 내 소비를 유도하고 소상공인의 매출 확대를 돕기 위한 것으로, 시는 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 적극 홍보에 나설 계획이다.

시는 공공배달앱 활성화를 위해 11월 10일부터 2026년 5월 31일까지 공공배달앱 결제금액의 2만원 한도 내에서 5%를 캐시백으로 지급하고 있다. 단, 해당 캐시백은 경기살리기 통큰 세일 페이백 혜택과 중복 적용되지 않는다.

시 관계자는 “시와 소상공인이 하나가 돼 함께 성장하는 경제를 만들어 가겠다”며 “이번 행사가 지역 경제를 살리고 상인 여러분들에게 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대장동 남욱 ‘재산 지키기’시도 올 2월부터 시작됐다
한국인 자리 메우는 유학생 알바생… 차별적 시선은 여전
SBS, 유명 교양 PD 성희롱으로 해고
영업점 대표, 숨진 쿠팡 기사 음주운전 의혹 제기… 경찰은 “음주 혐의점 없다”
사다리 타고 올라가 흉기로 나나 위협…“연예인 집인 줄 몰랐다”
주사 맞고 20분 만에 사망…간호조무사의 치명적 실수
하루 3개 한정판매…신라호텔 ‘50만원’ 케이크 출시
‘노래자랑 백댄서 논란’ 광주 북구청장 “심려끼쳐 사과”
국민일보 신문구독