전투기 호위받으며 UAE ‘국빈방문’ 李대통령…4개국 순방 시작

입력:2025-11-17 21:46
수정:2025-11-17 22:03
아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문한 이재명 대통령이 17일(현지시간) 아부다비 왕실공항에 도착해 칼둔 칼리파 알 무바락 퍼스트 아부다비 뱅크(FAB) 비상임 이사겸 이사회 운영위원회 의장의 안내를 받으며 이동하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 17일(현지시간) 오후 주요 20개국(G20) 정상회의 참석 계기의 중동·아프리카 4개국 순방의 첫 기착지인 아랍에미리트(UAE)의 수도 아부다비에 도착했다.

UAE 측은 이 대통령이 탑승한 공군 1호기가 자국 영공에 진입하자 전투기 4대를 출격시켜 호위했다. 대통령실은 “국빈 방문 예우 차원”이라고 설명했다.

UAE 측이 17일(현지 시간) 이재명 대통령이 탑승한 공군 1호기가 자국 영공에 진입하자 국빈 방문 예우 차원으로 전투기를 출격시켜 호위를 하고 있다. 뉴시스

공항에는 칼둔 칼리파 알 무바라크 퍼스트아부다비뱅크(FAB) 비상임 이사 겸 이사회 운영위원회 의장 등 UAE 인사들과 이 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 먼저 UAE에 방문한 강훈식 대통령 비서실장이 마중을 나왔다.

이 대통령은 이날 자이드 빈 술탄 알 나흐얀 UAE 초대 대통령의 영묘를 방문한 뒤 동포들과 만찬 간담회를 한다.

다음날은 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 정상회담을 갖고 양국 간 인공지능(AI)·방위산업 등 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결한다.

19일에는 양국 경제인 간 협력 방안을 논의하는 비즈니스 라운드테이블 행사가 예정돼 있다. 이재용 삼성전자 회장과 김동관 한화그룹 부회장 등이 참석할 예정으로 알려졌다.

아울러 UAE 방문 기간 이 대통령은 현지에 파병된 아크부대를 찾아 장병을 격려할 계획이다.

아부다비=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

